Tchad : le PSF estime que le système de gouvernance est la "source de l'insécurité"

"Cette énième tuerie orchestrée par les forces publiques est symptomatique d'un système de gouvernance qui est lui même la source de l'insécurité et par conséquent ne peut pas le résoudre", affirme le parti dans un communiqué.



Le PSF demande à l'ensemble du peuple tchadien de "protester contre cette barbarie, car nous sommes tous en danger face à ce système. Hier, c'était Faya, Abéché et Sandana. Aujourd'hui, c'est Danamadji et N'Djamena en cours. Demain, c'est peut-être vous qui serez victime".



"Prenons notre destin en main. Quand un peuple est uni pour défendre une cause juste, rien ne lui est impossible", affirme le parti.



Les explications du gouvernement



Le ministre de la Communication, porte-parole du gouvernement, Abderaman Koulamallah, a apporté le 15 mai des clarifications sur le conflit meurtrier qui s'est produit dimanche à Danamadji, dans la province du Moyen-Chari. Il s'est exprimé à la Télévision nationale. Le bilan est d'au moins cinq morts.



Le ministre évoque une "altercation qui a eu lieu entre des jeunes, l'un accusant l'autre de vol. S'en est suivi l'assassinat de ce jeune autochtone par l'autre citoyen".



L'auteur de l'assassinat "s'est dirigé immédiatement vers la gendarmerie. Il a été poursuivi par les parents de la victime et assassiné. Les parents ont attaqué la gendarmerie et ont trouvé une autre personne qui a été assassinée. Les forces de l'ordre étaient menacées et ont riposté. Les assaillants ont continué leur course folle dans la rue et ont assassiné une autre personne, ce qui porte le nombre à cinq. Ils ont blessé très grièvement une autre personne", détaille Abderaman Koulamallah.



Au moins deux manifestants ont été grièvement blessés dans les rixes. Deux gendarmes ont été également blessés. Des forces de sécurité se sont dépêchées à Danamadji. L'ordre est rétabli, précise le ministre.