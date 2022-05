Tchad : le PSF reporte sa marche mais "continuera à mettre la pression sur le gouvernement"

Le Parti socialiste sans frontières (PSF) a réagi le 3 mai à l'annonce du report du dialogue national inclusif. Ayant constaté le report de la date du dialogue national, le PSF annonce le report à une date ultérieure de la marche pacifique prévue pour le samedi 7 ma dont l'objectif à été l'exigence du respect des critères de transparence dudit dialogue.



Le parti affirme qu'il continuera à mettre de la pression sur le gouvernement jusqu'à ce que les conditions pour un bon dialogue exigées par la majorité des acteurs de l'opposition soient respectées.



Le parti demande à tous ses militants et militantes en particulier et à tous nos compatriotes épris du vrai changement démocratique de rester toujours prêts et mobilisés pour les grandes actions citoyennes à venir.