Tchad : le PSLSH/IST organise des journées de sensibilisation et de dépistage contre le VIH/Sida et les hépatites

Le 10 avril 2023, le coordonnateur du Programme sectoriel de lutte contre le sida, les hépatites virales et les infections sexuellement transmissibles (PSLSH/IST), le Pr. Abderrazzack Adoum Fouda, a tenu un point de presse au siège de l'organisation, situé au quartier de Moursal, dans le 6e arrondissement de N'Djamena.



Cette conférence de presse marque le lancement officiel des activités de lutte contre le VIH/Sida et les hépatites virales, qui se dérouleront du 11 au 15 avril 2023 à la Maison de la Femme, sous le haut patronage du ministre de la Santé publique et de la Solidarité nationale.



Les activités prévues comprendront des campagnes de sensibilisation sur le VIH/Sida et les hépatites, des tests de dépistage volontaire et gratuit pour le VIH/Sida et les hépatites B et C, des conférences-débats et des interviews, a déclaré Abderrazzack Adoum Fouda.



L'objectif de ces activités est d'atteindre une grande partie de la population, en particulier les jeunes et les femmes, afin de promouvoir un changement de comportement et d'améliorer les indicateurs pour atteindre les objectifs du Programme.