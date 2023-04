Tchad : le PSLSH lance la campagne de riposte contre le VIH/Sida et les hépatites virales

Dans son discours, le coordonnateur du PSLSH/IST, Pr. Abderrazzack Adoum Fouda, a rappelé que le Tchad s'est engagé à éradiquer le VIH/Sida à travers ses objectifs 95-95-95 d'ici 2030. Il a salué l'initiative du défunt président Idriss Deby Itno qui, en 2007, a instauré la gratuité de la prise en charge des personnes vivant avec le VIH/Sida, permettant de faire chuter la prévalence de 1,6% en 2015 à 1,1% en 2021.



Pour atteindre ces objectifs, il est nécessaire de relever plusieurs défis, notamment l'intensification de la sensibilisation dans les provinces à forte prévalence, l'implication de la communauté dans la lutte, et l'installation de plateformes de grande capacité pour permettre des analyses de la charge virale et le diagnostic précoce chez les enfants.



Lors de la cérémonie de lancement, le secrétaire général chargé de la Santé publique et de la Prévention, Dabsou Guidaoussou, s'est réjoui de l'initiative, qui marque la dynamique de la riposte au VIH en phase de transition. Il a souligné l'importance de la prise de conscience de chaque citoyen quant à sa sérologie pour ne pas être ignorant de son état de santé.