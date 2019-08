Tchad : le Palais Royal du Ouaddaï encerclé par les forces de sécurité

Les forces de défense et de sécurité sont actuellement déployées, ce jeudi matin, autour du Palais Royal du Ouaddaï, dans la ville d'Abéché. De nombreux véhicules de la police, la gendarmerie et la garde nomade sont présents sur les lieux.



Les autorités demandent la libération des lieux. De nombreux civils se sont amassés à proximité du Palais Royal, tandis que d'autres sont à l'intérieur du Palais avec des membres de la famille royale.



L'opération est pilotée sur place par le préfet de département de Ouara, accompagné du sous-préfet et du commandant de brigade.



Mardi dernier, le Palais du sultanat abbasside du Dar Ouaddaï a servi de cadre à des échanges et des récitations du saint Coran, en présence de nombreux participants, notamment des sages et oulémas. Les participants ont réitéré leur contestation du décret du chef de l'Etat portant nomination d'un nouveau Sultan. Ils ont estimé que tout sultan ou roi, lorsqu'il meurt ou est démis de ses fonctions, doit être remplacé par son fils ou son frère.



Le nouveau sultan du Dar Ouaddaï, Chérif Abdelhadi a invité la population ouaddaïenne qui réside à N'Djamena, à une rencontre prochainement au Palais du 15 Janvier.