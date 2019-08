TCHAD Tchad : le Parc de Zakouma, l'un des endroits les plus agréables du monde en 2019

Alwihda Info | Par Info Alwihda - 29 Août 2019 modifié le 29 Août 2019 - 11:08



Le Parc National de Zakouma au Tchad a été désigné comme l'un des endroits les plus agréables du monde en 2019 par le TIME Magazine.





Evaluant des milliers de propositions sur la base de la qualité, l’originalité, la durabilité, l’innovation et l’influence, des experts ont sélectionné le parc Zakouma comme étant une des nouvelles et nouvellement remarquable destinations à travers le monde.



Le parc Zakouma représente l’une des plus grandes réussites de l’histoire de la conservation sur le continent, ayant été transformé en un parc sûr et prospère depuis 2010, sous la gestion de l’organisation de conservation à but non lucratif African Parks en partenariat avec le gouvernement tchadien.



« Au cours de neuf ans, nous avons travaillé avec le gouvernement tchadien et les communautés locales pour réorganiser la sécurité et restaurer le parc. Nous avons pu réduire considérablement les activités illégales dans et autour de la zone, favorisant la stabilité et des opportunités bénéfiques tant pour les humains que pour la faune sauvage, » explique Leon Lamprecht, Directeur Général de l’écosystème du Grand Zakouma.



« Nous sommes extrêmement fiers de cette reconnaissance venant de TIME Magazine – ceci témoigne des progrès enregistrés avec l’aide de nos partenaires. Le parc Zakouma est reconnu pour la diversité et l’abondance de sa faune sauvage de même que l’histoire de sa revitalisation, faisant de celui-ci une destination de merveilles naturelles emblématiques pour les gens du monde et de la région ».



Situé entre le désert du Sahara et les régions fertiles des forêts tropicales d’Afrique Centrale, le Parc National de Zakouma est un désert Soudano-Sahélien unique qui abrite quelques-unes des plus importantes populations des espèces sauvages d’Afrique centrale et de l’ouest. On peut y compter des lions, des girafes de kordofan et la plus grande population d’éléphants du pays, qui connait une croissance pour la première fois depuis des décennies après avoir été réduite à près de 95% due au braconnage répandu entre l’année 2002 et 2010.



Désormais, les communautés locales tirent des bénéfices directs à long terme, étant donné que le parc Zakouma est le plus gros employeur de la région. Dix-huit écoles ont été construites et soutenues afin d’offrir des opportunités d’apprentissage et d’éducation à plus de 6 000 enfants. Grâce aux progrès remarquables enregistrés, le nombre de touristes a augmenté de manière constante permettant au parc et à la communauté locale d’en tirer des recettes.



Le parc Zakouma offre une expérience exceptionnelle en milieu sauvage couplée d’une variété d’options d’hébergement magnifiques parmi lesquelles : le classique Camp Tinga, situé au bord de la rivière Salamat ; le luxueux Camp Nomade, érigé dans la principale zone d’observation de la faune en saison sèche au parc Zakouma ; et, le Camp Salamat, perché sur le plus beau segment de la rivière Salamat. En plus d’être classé par le TIME comme un des endroits les plus agréables du monde en 2019, le parc a été mentionné parmi le top des destinations de voyage par des publications internationales de renom dont le New York Times, Wanderlust et The Robb Report.



