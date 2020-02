Tchad : le Parc national de Zakouma organise la 1re édition du "Zakouma Safari Trail"

Le départ du "Zakouma Safari Trail", une course à pied sur une distance de 40 kilomètres, a été lancé officiellement ce mercredi 12 février, par le gouverneur de la province du Salamat Weiding Assi Assoué.



La cérémonie a eu lieu au village de Goz-Djarate situé à l'entrée principale du Parc national de Zakouma. L'objectif principal de cette activité est de proposer aux athlètes du monde de découvrir et pratiquer leur passion de la course à pied dans des environs d'exception.



Cette première édition 2020 de l'épreuve qui s'est déroulée ce mercredi, a vu la participation de 15 coureurs dont 2 tchadiens. Les 13 autres sont tous venus d'Europe.



Le Zakouma Safari Trail a été organisé par le Parc national de Zakouma géré par l'organisation non gouvernementale sud-africaine, African Parks Network, en partenariat avec l'office national de promotion du tourisme, de l'artisanat et des Arts (ONPTA), et le Trail Africa Organization.



Dans son intervention prononcée lors de cet événement, le représentant du Trail Africa Organization, Jean Philippe Allaire, a fait savoir que c'est la 6ème édition du Safari Trail organisée au Tchad. Il a salué la contribution des autorités tchadiennes en faveur de cette activité.



Le directeur du Parc national de Zakouma, Léon Lampresh a beaucoup encouragé les coureurs tout en soulignant que c'est la première édition du Zakouma Safari Trail mais ce n'est pas la dernière.



Lançant officiellement le départ du Zakouma Safari Trail, le gouverneur de la province du Salamat, Weiding Assi Assoué a fait savoir que l'écho du Tchad sera longtemps retenu à travers cet événement sportif qui hisse ce pays à un rayonnement international.



Cette première édition du Zakouma Safari Trail a été remportée par les deux tchadiens qui sont arrivés en tête de cette course, il s'agit de Robert Mbaïlassem et de Honorine qui ont couru la distance en 3 heures et 31 minutes.



Rappelons que la deuxième édition du Zakouma Safari Trail est prévue au mois de février 2021.