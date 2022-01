Tchad : le Parti Réformiste appelle à la mobilisation pour le meeting du stade IMO

Le porte-parole du Parti Réformiste, Guenangbei Oueiri Bertrand, a appelé vendredi tous leurs militants à se joindre au meeting du stade Idriss Mahamat Ouya organisé le 8 janvier par le parti Les Transformateurs.



Le Parti Réformiste appelle à “dire haut et fort non à la confiscation du pouvoir par les armes, à l’injustice, au népotisme, au favoritisme, au clanisme et à la monarchisation de l’État”.



Contre toute attente, le gouvernement a annoncé ce vendredi que le meeting peut finalement avoir lieu. Il a demandé la suspension des travaux de réfection du stade qui empêchaient la tenue du meeting.



La veille, Dr. Succes Masra a annoncé que le meeting aura lieu “qu’il neige ou qu’il pleuve”.



Le Parti Réformiste est un membre fondateur du mouvement Wakit Tamma qui milite pour la justice, la démocratie et les droits de l’Homme.