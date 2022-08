Tchad : le Parti Réformiste envisage un sit-in contre l’injustice le 10 août

Le Parti Réformiste (PR) a déposé ce 3 août 2022, une demande d'autorisation de sit-in au ministère de la Sécurité publique et de l'Immigration, en présence d’un huissier.



Le sit-in est prévu le 10 août, devant le Palais de justice de Ndjamena. Il vise à réclamer justice pour le président du parti Yacine Abdramane Sakine, qui avait été arrêté l’année dernière au cours d’une marche non autorisée, et torturé par des policiers.



Le sit-in est également organisé pour toutes les victimes de l’injustice au Tchad.