Tchad : le Parti Réformiste envisage un sit-in devant la SNE pour dénoncer le délestage

Le président national du Parti Réformiste (PR), Yacine Abdramane Sakine, a déposé une demande d'autorisation d'un sit-in au ministre de la Sécurité publique et de l'Immigration.



Le sit-in envisagé devant la direction générale de la Société nationale d'électricité (SNE) vise à dénoncer le délestage quasi-permanent d'électricité. Pour le parti, il est injuste de priver un peuple de ses droits les plus élémentaires (éducation, eau et électricité) dans un pays pétrolier.



Malgré d’importantes ressources en combustibles fossiles et un excellent ensoleillement, le taux d'accès à l'électricité du Tchad est l’un des plus bas au monde à 6,4 % contre une moyenne de 48 % en Afrique subsaharienne, a indiqué ce 25 mars la Banque mondiale.



En juillet 2020, un Plan d'Urgence d’Accès à l'Electricité (PUAE) a été mis en place par le Gouvernement avec pour objectif d'atteindre un taux d'accès de 53 % d'ici 2030.