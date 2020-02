Tchad : le Parti Réformiste fait sa rentrée politique à l'Est

Selon lui, la génération actuelle "a une responsabilité immense, celle de devoir le plus rapidement possible relever le défi", celui de "travailler jour et nuit pour sensibiliser nos concitoyens pour qu'ils rejettent toute forme de violence, de haine, de tribalisme, de discrimination et de népotisme, et qu'ils régulent leurs différends pacifiquement, c'est-à-dire à travers le dialogue et non à travers les armes."



Il a précisé qu'Abéché a été choisi par le parti pour le discours de rentrée politique car "c'est une ville historique, cosmopolite, rayonnante, qui n'a pas de haine au coeur."



Le Parti Réformiste entend "rassembler tous les tchadiens dans leur riche diversité, sans distinction d'origine, de sexe ou de religion, en vue de bâtir une nation moderne, libre et démocratique, résolument engagée dans une dynamique qui permet de répondre aux aspirations fondamentales de nos concitoyens pour une société de liberté dans la paix, de progrès dans le travail, de justice et de solidarité", a ajouté Yacine Abderaman Sakine.