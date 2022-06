Tchad : le Parti Réformiste fait une démonstration de force à l'Est

Prenant la parole à cette occasion, le président provincial du Parti Réformiste au Ouaddaï, Mahamat Habib Mahadi Bourma a demandé aux militants de resserrer les rangs pour affronter les échéances à venir.



Le président national du parti, Yacine Abderaman Sakine, a évoqué plusieurs sujets d'actualité et la vision du parti visant à réformer et développer la société ainsi que conquérir le pouvoir par les urnes.



Le chef du parti s'est penché sur les conflits inter-communautaires qui sévissent dans la province. Pour lui, ces conflits n'ont aucun avantage pour la province. Il a appelé les uns et les autres à revenir à la raison et à cultiver l'amour du prochain pour un Ouaddaï uni et prospère.



Le leader du Parti Réformiste a invité les politiciens à ne pas semer la division au sein de la population et les religieux à jouer pleinement leur rôle qui consiste à orienter les tchadiens sur le droit chemin.



Au cours de ce meeting populaire, le bureau provincial des jeunes du parti a été installé. Il compte 40 membres et est dirigé par Mahamat Youssouf Abdoulaye.