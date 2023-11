Tchad : le Parti Réformiste incite au vote « oui » pour le référendum constitutionnel

Lors d'une conférence de presse tenue le 21 novembre 2023, au son siège de son parti, le président du Parti Réformiste, Yassine Abdraman Sakine, a discuté de la forme de l'État, suite au Dialogue National Inclusif et Souverain.



Ce dialogue a permis d'aborder diverses thématiques nationales et a conduit à des résolutions globalement satisfaisantes. Toutefois, concernant la forme de l'État, une décision a été prise de renvoyer cette question fondamentale au peuple tchadien, par le biais d'un référendum.



Le Parti Réformiste a activement participé au DNIS, et a exprimé ses opinions sur toutes les questions soulevées. Concernant la forme de l'État, le parti s'est prononcé en faveur d'un État unitaire fortement décentralisé, convaincu que la population tchadienne n'est pas prête pour une structure fédérale, souvent confondue avec la division du pays.



Yassine Abdraman Sakine a donc appelé les militants et sympathisants du parti à voter « oui », pour un État unitaire fortement décentralisé lors du référendum à venir. Il a demandé aux membres des bureaux exécutifs, centraux, aux jeunes, aux femmes, et aux bureaux provinciaux du parti de commencer la campagne en faveur du « oui », dès le 25 novembre 2023.