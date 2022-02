Tchad : le Parti Réformiste menace d’organiser un sit-in devant le ministère de la Sécurité

Dans un communiqué rendu public ce 9 février 2022, le Parti Réformiste (PR), « informe l’opinion nationale et internationale que le ministre de la Sécurité publique et de l’Immigration refuse, pour la deuxième fois, d’autoriser le sit-in du PR, prévu aujourd’hui devant tous les Palais de justice du Tchad ».



Selon la formation politique, ce refus prouve que le ministre de la Sécurité ne veut pas livrer le commissaire Hachim Haroun Deby à la justice. « Autrement dit, c’est lui qui le protège… ». Néanmoins, le PR demande à ses militants et sympathisants de ne pas sortir aujourd’hui pour manifester.



Mais dorénavant, « le PR considère que le ministre de la Sécurité est responsable direct de ce qui est arrivé à son président national Yacine Abderamane Sakine ». Ce dernier aurait été arrêté lors d’une marche interdite de mai 2021, et torturé.



Cela étant, le PR entreprend d’organiser dans les jours qui viennent, un autre sit-in devant le ministère de la Sécurité, pour exiger la démission du ministre. Car, pour le RP « un ministre qui favorise ses compatriotes les uns sur les autres, ne mérite pas d’être le premier responsable de la sécurité publique dans un pays normal ».



Enfin, le PR apporte son soutien indéfectible au coordonnateur de la Plateforme Wakit Tama, Max Loangar, convoqué ce jour à la Police judiciaire. En même temps, le PR invite tous ses militants et sympathisants de rester mobilisés pour les actions futures.