Tchad : le Parti Réformiste s’insurge contre l’acharnement sur les membres de Wakit Tamma

Dans un communiqué de presse signé le 11 octobre 2021, par le porte-parole du parti, Guenangbei Oueri Bertand, « le Parti Réformiste (P.R) est extrêmement désemparé par la poursuite judiciaire sans fondement juridique du ministère de la Sécurité publique et de l’Immigration, contre les membres de la Coordination de Wakit Tamma qui se trouvent présentement en garde à vue à la Coordination générale de la Police judiciaire ».



Par conséquent, le parti exhorte le gouvernement de Transition à « mettre fin à l’acharnement sans cesse contre les membres de Wakit Tamma. En même temps, il exige la libération immédiate des membres de ladite Coordination ».



« Le Parti Réformiste demande au CMT d’appliquer la loi à tous, sans exception, s’il veut être crédible aux yeux de l’opinion nationale et internationale ». Enfin, il demande également à ses militants et sympathisants, ainsi qu’aux membres de Wakit Tamma, « de rester unis et mobilisés pour les actions futures. Car la lutte ne vient que de commencer ».