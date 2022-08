Tchad : le Parti Tchad Uni annonce sa participation au Dialogue national

Dans un communiqué signé ce 26 août par son président national, Mahamat Zene Cherif, le Parti Tchad Uni, exprime « son impérieuse nécessité de défendre et promouvoir ses revendications politiques dans le cadre de la légalité républicaine et à travers le dialogue politique ».



Ainsi, compte tenu de certaines démarches, rencontres et consultations entreprises ces derniers mois, cette formation politique a finalement décidé de participer au Dialogue national inclusif, « en toute objectivité et transparence dans le respect de ses valeurs et principes ».



L’on se rappelle que le 12 août dernier, pour exiger la souveraineté du dialogue et le respect du principe d'équité entre les forces représentatives, le Parti Tchad Uni avait ainsi renoncé à sa participation au Dialogue national.



Dans son revirement, le parti lance aujourd’hui un appel patriotique à l'endroit de toutes les forces politiques, les organisations de la société civile et les politico-militaires encore hésitants de participer au dialogue afin de défendre ensemble les intérêts du peuple tchadien.