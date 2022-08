Tchad : le Patronat demande une suspension des travaux du dialogue face aux tensions

Le Conseil national du Patronat tchadien (CNPT) sollicite l'intervention du président de la transition pour le rétablissement de la sérénité dans les travaux du dialogue national et la reprise du processus de mise en place d'un Présidium plus consensuel.



Le président du CNPT, Bichara Doudoua, constate avec regret le caractère insuffisamment inclusif du dialogue avec la non participation d'importants partis politiques et organisations de la société civile ayant posé des conditions.



Le CNPT évoque également la non prise en charge de sa contribution écrite sur le règlement intérieur, l'insuffisance de consensus sur le contenu du règlement intérieur ainsi que la désignation d'une équipe du Présidium non consensuelle et rejetée par la majoritée des participants.