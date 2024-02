Tchad : le Premier ministre a reçu l’ambassadeur du Qatar au Tchad

Après l’ambassadeur de la République d'Espagne et celui de la Turquie, ce fut le tour de Taleb Mohamed AL-Menakhas, ambassadeur de l'Etat du Qatar au Tchad d’être reçu ce jeudi 22 février 2024 par le Premier ministre, Dr Succès Masra.



Il s'agit d'une visite de courtoisie au cours de laquelle le diplomate qatari a félicité le Premier ministre, Dr Succès Masra, pour sa nomination à la tête du gouvernement.



Les deux personnalités ont discuté de l’affermissement des relations bilatérales entre les deux pays frères, et la consolidation de la coopération dans les secteurs clés tels que la santé, la défense, les infrastructures et l’agriculture, entre autres.



Le Premier ministre tchadien a salué le leadership de l’Etat du Qatar au processus de transition du Tchad, ayant facilité les rencontres stratégiques dans le cadre de la stabilisation du pays. Pour sa part, l’ambassadeur du Qatar a réaffirmé la disponibilité de son pays à consolider cette coopération.