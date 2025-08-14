Alwihda Info
http://www.alwihdainfo.com
TCHAD

Tchad : L'ONAPE et l'AAZES envisagent un partenariat stratégique


Alwihda Info | Par - 15 Août 2025


Le directeur de l’Office National pour la Promotion de l'Emploi (ONAPE), Nassouradine Abakar Kessou, a rencontré ce matin Marie Rolande Kaye, directrice générale de l’Agence d’Administration des Zones Économiques Spéciales (AAZES). L'objectif de la réunion était d'explorer les fondements d'une future collaboration entre les deux institutions.


  L'AAZES est responsable de la promotion et de la gestion des Zones Économiques Spéciales (ZES), qui offrent des avantages fiscaux et réglementaires pour attirer les investisseurs nationaux et étrangers. Cette mission complète parfaitement celle de l'ONAPE, dont le but est de réduire le chômage et de renforcer l'employabilité des jeunes.

 
Les deux responsables ont réaffirmé leur volonté de conjuguer leurs efforts pour mettre en place des initiatives communes, contribuant ainsi au développement économique et social du Tchad.
Peter Kum
