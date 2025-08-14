Tchad : L'ONAPE et l'AAZES envisagent un partenariat stratégique





L'AAZES est responsable de la promotion et de la gestion des Zones Économiques Spéciales (ZES), qui offrent des avantages fiscaux et réglementaires pour attirer les investisseurs nationaux et étrangers. Cette mission complète parfaitement celle de l'ONAPE, dont le but est de réduire le chômage et de renforcer l'employabilité des jeunes.





Les deux responsables ont réaffirmé leur volonté de conjuguer leurs efforts pour mettre en place des initiatives communes, contribuant ainsi au développement économique et social du Tchad.