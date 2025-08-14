Alwihda Info
http://www.alwihdainfo.com
Accueil
Envoyer à un ami
Imprimer
Grand
Petit
Partager
TCHAD

Tchad : au Guéra, première réunion des facilitateurs de clubs des maris et futurs maris


Alwihda Info | Par Saleh Hassane Rahma - 15 Août 2025



Tchad : au Guéra, première réunion des facilitateurs de clubs des maris et futurs maris
La première réunion des facilitateurs de clubs des maris et des futurs maris, marque une étape importante dans la structuration de cette initiative communautaire. L'objectif principal de cette rencontre était la mise en place d'un bureau du comité provincial chargé de diriger et coordonner les activités de l'équipe.

Après des débats constructifs et participatifs, les participants ont procédé à l'élection des responsables. Le bureau ainsi constitué est dirigé par Saleh Hassane Rahma, qui assumera la présidence du comité provincial. La communication, élément clé pour la réussite des actions, a été confiée à Mme Halime Issakha, qui sera secondée par Daoud Brahim dans cette mission.

Prenant la parole après son élection, le président du comité, Saleh Hassane Rahma, a exprimé sa gratitude envers les membres pour la confiance accordée à sa personne. Il a souligné l'importance de la collaboration de tous les acteurs pour atteindre les objectifs fixés, notamment la lutte contre les violences basées sur la vie conjugale.

Les bureaux départementaux seront mis en place dans les jours à venir pour couvrir toute la province du Guéra. Cette approche collaborative témoigne de la volonté commune de créer un environnement familial sain et harmonieux, au sein de la province. À l'issue de cette première réunion, les membres des clubs des maris et futurs maris ont manifesté leur satisfaction quant aux résultats obtenus.

Cette réaction positive augure bien de l'engagement et de la motivation des facilitateurs dans la mise en œuvre des activités prévues. Cette initiative s'inscrit dans une démarche plus large de promotion du bien-être familial et de prévention des violences conjugales, impliquant directement les hommes comme acteurs du changement social positif.


Pour toute information, contactez-nous au : +(235) 99267667 ; 62883277 ; 66267667 (Bureau N'Djamena)
A NE PAS MANQUER

TCHAD - 15/08/2025

Sarh : Les responsables locaux s'engagent à faire vivre la décentralisation

Sarh : Les responsables locaux s'engagent à faire vivre la décentralisation

Tchad : Installation du nouveau Délégué de la Jeunesse et des Sports du Ouaddaï Tchad : Installation du nouveau Délégué de la Jeunesse et des Sports du Ouaddaï 15/08/2025

Populaires

Tchad : inauguration d'une unité spécialisée dans la nutrition animale et la production d'engrais

14/08/2025

Tchad-Niger : coopération transfrontalière entre les autorités du Kanem et de Diffa

14/08/2025

Tchad : installation par le Premier ministre des membres de la commission nationale de pilotage du programme DDRR

14/08/2025
TRIBUNE & DEBATS

POINT DE VUE - 04/06/2025 - Euphrasie Kouassi Yao, Elisabeth Moreno, George Axelle Broussillon-Matshinga et Prescillia Avenel Delpha.

Tribune : Quand les femmes se lèvent, c’est tout un continent qui avance…

Tribune : Quand les femmes se lèvent, c’est tout un continent qui avance…

Tchad : le sénateur Dr Beyom Malo Adrien plaide également pour l'amélioration des conditions de travail des journalistes Tchad : le sénateur Dr Beyom Malo Adrien plaide également pour l'amélioration des conditions de travail des journalistes 03/05/2025 - Alwihda

ANALYSE - 13/08/2025 - Ahmad Youssouf Ali

La politique, un jeu au hasard et un ring impitoyable

La politique, un jeu au hasard et un ring impitoyable

Tchad : Comment nourrir une population de 21 millions d'habitants ? Tchad : Comment nourrir une population de 21 millions d'habitants ? 04/08/2025 - Elwood Dk

REACTION - 13/08/2025 - Maaouiya Abderahim Bremé

Politique : Maaouiya Abderahim Bremé appelle à la cohésion et au respect des valeurs du parti MPS

Politique : Maaouiya Abderahim Bremé appelle à la cohésion et au respect des valeurs du parti MPS

Le parti Tchadien UNCD appelle l’ONU à une position claire sur les crimes commis en Palestine Le parti Tchadien UNCD appelle l’ONU à une position claire sur les crimes commis en Palestine 02/08/2025 - Alwihda

© 2024 Alwihda Info
À propos d'Alwihda - Historique - Contact - Newsletter