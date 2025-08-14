Tchad : au Guéra, première réunion des facilitateurs de clubs des maris et futurs maris

La première réunion des facilitateurs de clubs des maris et des futurs maris, marque une étape importante dans la structuration de cette initiative communautaire. L'objectif principal de cette rencontre était la mise en place d'un bureau du comité provincial chargé de diriger et coordonner les activités de l'équipe.



Après des débats constructifs et participatifs, les participants ont procédé à l'élection des responsables. Le bureau ainsi constitué est dirigé par Saleh Hassane Rahma, qui assumera la présidence du comité provincial. La communication, élément clé pour la réussite des actions, a été confiée à Mme Halime Issakha, qui sera secondée par Daoud Brahim dans cette mission.



Prenant la parole après son élection, le président du comité, Saleh Hassane Rahma, a exprimé sa gratitude envers les membres pour la confiance accordée à sa personne. Il a souligné l'importance de la collaboration de tous les acteurs pour atteindre les objectifs fixés, notamment la lutte contre les violences basées sur la vie conjugale.



Les bureaux départementaux seront mis en place dans les jours à venir pour couvrir toute la province du Guéra. Cette approche collaborative témoigne de la volonté commune de créer un environnement familial sain et harmonieux, au sein de la province. À l'issue de cette première réunion, les membres des clubs des maris et futurs maris ont manifesté leur satisfaction quant aux résultats obtenus.



Cette réaction positive augure bien de l'engagement et de la motivation des facilitateurs dans la mise en œuvre des activités prévues. Cette initiative s'inscrit dans une démarche plus large de promotion du bien-être familial et de prévention des violences conjugales, impliquant directement les hommes comme acteurs du changement social positif.