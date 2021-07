Tchad : le Premier ministre de la transition rencontre les forces vives de la nation

Dans le cadre de la préparation du dialogue national inclusif, le Premier ministre de la transition a rencontré ce jeudi 13 juillet 2021, les forces vives de la nation, pour une déclaration relative au processus du déroulement dudit dialogue. À l'entame de cette rencontre, le secrétaire général du gouvernement a procédé à la lecture du décret portant création d'un comité d'organisation d'un dialogue inclusif du 02 juillet 2021.



Intervenant après la lecture du décret par le secrétaire général du gouvernement, le Premier ministre de transition, Pahimi Padacké Albert, a dans sa déclaration, précisé que les divergences des Tchadiens portent, non pas sur le principe même de la transition et du dialogue qui fait l'unanimité, mais plutôt sur les démarches, les modalités et les conceptions des uns et les autres. Il a souligné que c'est une tautologie que de dire, que ces divergences autour des différentes visions du dialogue inclusif, ne peuvent être résorbées que par le dialogue lui-même et l'inclusivité. Car c'est dans la recherche de cette dernière que le Général Mahamat Idriss Deby a signé le 02 juillet, le décret lu par le secrétaire général du gouvernement. Il a ajouté que qu'il est vrai que le comité d'organisation ne peut compter en son sein les 15 ou les 16 millions de Tchadiens, mais la volonté du gouvernement est que chaque Tchadienne et Tchadien y soit représenté et donc, pleinement concerné par le dialogue inclusif, à commencer par sa préparation.



Pour le Premier ministre de la transition, Pahimi padacké Albert, l'objet de la communication est d'inviter toutes les composantes des forces vives, les partis politiques, les associations de la société civile et les syndicats, les femmes et les jeunes, les chefs traditionnels et religieux, les personnes vivant avec un handicap, la diaspora et autres, à s'organiser en toute liberté et transparence, pour choisir leurs représentants au sein du comité d'organisation et conformément aux dispositions du décret du 02 juillet 2021.



Le ministre d'État chargé de la Réconciliation Nationale et du Dialogue, se tient dès à présent à la disposition des forces vives, pour la réception des listes de leurs représentants au sein du comité d'organisation du dialogue pendant les 15 jours qui suivront cette communication, affirme-t-il. Enfin, il a exhorté aux forces vives de placer leurs curseurs sur l'idée de la République et sur elle seule, au moment de faire le choix de leurs représentants au sein du comité d'organisation. Puis, de s'élever aux attentes du peuple.