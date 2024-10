Tchad : le Premier ministre exige un service Internet pleinement opérationnel

Depuis un certain temps, les consommateurs sont abusés par la mauvaise qualité du réseau de communication et particulièrement les coupures intempestives de la connexion internet qui impactent négativement les activités socioprofessionnelles et économiques du pays.



Ce 15 octobre, toutes les entreprises, l’administration publique et les usagers ont été plombés par une interruption de la connexion internet.



Le Premier ministre, toujours attentif aux plaintes de sa population a décidé de mettre fin à ces perturbations qui, de son point de vue, peuvent être interprétées comme un sabotage de l'action gouvernementale. À cet égard, il a interpelé les responsables des téléphones mobiles aux fins de s’expliquer sur la question.



Ainsi, le ministre des Communications, de l’Économie numérique et de la Digitalisation de l’administration, Dr Boukar Michel accompagné de quelques responsables de son département et des responsables des deux compagnies de téléphonies ont discuté avec le Chef du gouvernement, l’Ambassadeur Allah-Maye Halina de la piètre prestation et surtout de la coupure d’internet ces derniers jours.



Le Chef du Gouvernement a souligné les manquements graves des téléphonies mobiles dans le non-respect du cahier de charge les liant à l’Etat tchadien. Il a instruit le ministre chargé des Communications de veiller à ce que ces compagnies mettent un terme à ces désagréments répétitifs.