Tchad : le Premier ministre français reçu par Idriss Déby à Amdjarass

Le chef de l'État Idriss Deby a reçu jeudi à Amdjarass, le premier ministre français Jean Castex. Les échanges ont porté sur la coopération bilatérale et les "préoccupations d'intérêt commun".



L'audience a eu lieu en présence de la ministre française des Armées, Florence Parly et de l'ambassadeur de France au Tchad, Bertrand Cochery. Le ministre tchadien des Affaires étrangères Amine Abba Sidick et le directeur de cabinet civil adjoint du chef de l'État Abdelkerim Idriss Deby ont pris part à l'entretien.



Au cours de son déplacement de deux jours, le chef du gouvernement Jean Castex passera la soirée du 31 décembre avec les soldats français à N'Djamena.



Le lendemain, 1er janvier 2021, M. Castex visitera un poste abritant le détachement militaire français de Faya-Largeau. Dans la même journée, il se rendra au poste militaire français d'Abéché.



La France compte plus de 5000 hommes engagés au Sahel dans le cadre de l'opération Barkhane. Elle est une alliée importante du Tchad.