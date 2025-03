Tchad : le Premier ministre galvanise l’équipe nationale de football

À quelques jours du match contre le Ghana, dans le cadre des éliminatoires de la Coupe du Monde 2026, le Premier ministre, chef du gouvernement, l'Amb. AllahMaye Halina a effectué, le dimanche 16 mars 2025, une visite à l’hôtel Radisson Blu, où les SAO sont casernés.



Fervent supporter de l’équipe nationale, le Premier ministre n’a pas lésiné sur les moyens pour insuffler un élan de motivation aux joueurs. Dans une ambiance empreinte de convivialité et de patriotisme, il a tenu un discours vibrant, ponctué de mots forts, visant à galvaniser l'équipe.



« Vous êtes les ambassadeurs du Tchad sur la scène internationale. Débarrassez-vous de tout complexe, car les SAO sont des intrépides guerriers qui ne vont au combat que pour vaincre », a-t-il déclaré. Le chef du gouvernement a également assuré aux joueurs l’appui indéfectible des plus hautes autorités de l’État.



« Le président de la République et moi-même sommes derrière vous. Votre succès nous honore et nous ferons tout ce qui est en notre pouvoir pour vous accompagner jusqu'au bout», a-t-il ajouté. Ce match, prévu le 21 mars prochain contre les Black Stars du Ghana, s’annonce décisif dans ces éliminatoires.



Les Ghanéens partent avec une certaine avance d’expérience, mais les Sao, galvanisés par cette visite du Premier ministre et le soutien de tout un peuple, entendent bien créer la surprise. Le staff technique et les joueurs se disent déterminés à mettre le cœur, et ramener la victoire pour la plus grande fierté du peuple tchadien.



Le Premier ministre avait à ses côtés le ministre de la Jeunesse et des Sports, Maidé Hamid Lony, le président de la Fédération Tchadienne de Football Association, Tahir Oloy Hassan, ainsi que quelques membres du cabinet de la Primature.