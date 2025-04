Tchad : le Premier ministre rappelle à l’ordre les agents de sécurité au poste frontière de Ngueli

La visite inopinée a conduit le Premier ministre également à la police frontière de Ngueli. Le chef du gouvernement, ambassadeur Allah Maye a rencontré les responsables en charge de la sécurité aux postes frontières.



Les objectifs poursuivis consistent à rappeler les agents de sécurité sur leur mission régalienne. Des services des Douanes de Ngueli à la police frontière, il n’y a qu’un pas.



Le chef du gouvernement ambassadeur Allah Maye s’y est rendu pour y mettre de l’ordre. A cette occasion, il a rappelé aux responsables des services de renseignement, de l’Interpol et ceux de la surveillance du territoire, leur responsabilité à veiller au strict respect de la circulation au niveau de la frontière Tchad-Cameroun.



L’une des principales entrées de la capitale tchadienne par la voie routière, les postes frontières de Ngueli concentrent un flux migratoire important en provenance de l’Afrique de l’Ouest. Le chef du gouvernement a déploré que des délinquants franchissent la frontière sans être interpelés. Selon lui, quelques malfrats arrêtés dans la capitale soutiennent être passés par Ngueli. Est-ce avec la complicité des agents de sécurité ou par défaillance, s’est-il interrogé.



Le chef du gouvernement ambassadeur Allah Maye Halina, invite les forces de l’ordre à plus de vigilance pour empêcher l’infiltration de ces délinquants dans notre capitale. Avec fermeté le chef du gouvernement a signifié que les complices seront démasqués et payeront de leur comportement.



Il n’y a pas de tolérance pour la négligence à la frontière a tonné le Premier ministre, prenant en témoin le ministre de la sécurité publique et de l’immigration Ali Ahmat Akhabach. Au chef du département de la sécurité de prendre ses responsabilités.