Tchad : le Premier ministre reçoit l’envoyé spécial du facilitateur de la CEEAC

Ce mardi 22 octobre 2024, le Premier ministre, Allah-Maye Halina a reçu en audience, Didier Mazenga Mukanzu, envoyé spécial du facilitateur de la Communauté Economique des États de l'Afrique centrale (CEEAC) pour la transition au Tchad, le président Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo.



Cette rencontre s'inscrit dans le cadre des efforts continus pour l'accompagnement du processus de transition politique au Tchad. Au cours de cette audience, les deux personnalités ont abordé les enjeux majeurs liés à la transition, qui se conclura avec l'organisation prochaine des élections législatives, sénatoriales et communales.



L'envoyé spécial Didier Mazenga Mukanzu a souligné l'importance de ces élections, comme un moment clé pour le peuple tchadien, lui permettant ainsi d’exprimer sa volonté et de choisir ses représentants. Il a également appelé à une mobilisation générale des citoyens pour garantir une participation active et pacifique au processus électoral.



Le président Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, facilitateur pour le processus de transition au Tchad, réaffirme l'engagement de la CEEAC à accompagner le pays jusqu'au bout de cette période délicate.



En conclusion, cette rencontre témoigne d'une volonté commune d'accompagner le Tchad jusqu'au bout du processus de transition, avec l'espoir que les prochaines élections seront un tournant décisif pour l'avenir du pays.