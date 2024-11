Tchad : le Premier ministre reçoit les Fondations Gates, Dangoté et l’Alliance Gavi

Le Premier ministre, chef du gouvernement, l'ambassadeur Allah Maye Halina a accordé ce jeudi 21 novembre 2024, une audience à la délégation des Fondations Bill et Mélinda Gates, Aliko Dangoté et l'Alliance Gavi (l'Alliance mondiale pour les vaccins et l'immunisation), représentées respectivement par Katie Stanley, Zouera Youssoufou et Thierry Vincent.



Depuis 2008, ces trois organisations collaborent étroitement avec le gouvernement du Tchad, dans le domaine crucial de la santé publique. Leur partenariat se concentre principalement sur l'amélioration de la couverture vaccinale dans plusieurs provinces du pays, notamment celles du Lac, du Kamen et de Hadjer Lamis.



Grâce à un protocole d'accord établi entre les parties, elles ont pu mettre en œuvre diverses initiatives visant à renforcer le système de santé tchadien.



Lors de cette audience, les membres de la délégation ont eu l'occasion d'évaluer les progrès réalisés au cours des dernières années. Ils ont discuté des résultats obtenus dans la lutte contre les maladies évitables par la vaccination, et ont partagé leurs observations sur les défis rencontrés sur le terrain.



En outre, ils ont projeté leurs activités futures sur le territoire tchadien pour les années à venir. Les représentants des Fondations Bill Gates et Aliko Dangoté et Gavi ont réaffirmé leur engagement indéfectible à accompagner le Tchad dans sa lutte contre les maladies infectieuses et à promouvoir la santé des populations vulnérables.



Cette rencontre marque une étape importante dans la consolidation des efforts conjoints pour améliorer la santé publique au Tchad et témoigne de la détermination des partenaires internationaux à soutenir le pays dans le domaine sanitaire.