Tchad : le Premier ministre se concerte avec les partenaires sur l’appui à la Transition

Le Premier ministre, Dr Succès Masra a présidé ce 6 février 2024, une réunion de travail avec les membres du comité de pilotage du « Basket funds », pour la bonne marche du processus de Transition au Tchad, rapporte la Primature.



Conscient des défis qui entourent l’organisation des élections, pour un retour à l’ordre constitutionnel, les partenaires et pays amis du Tchad ont mis en place un panier ou grenier de fonds appelé « Basket funds », afin de venir en appui au processus de Transition en cours.



Le Premier ministre a salué l'engagement, le dévouement et la solidarité constante des partenaires à l'égard du Tchad et, les exhorte à continuer d'œuvrer aux côtés du gouvernement.



Selon le chef du gouvernement, l’appui des partenaires « permettra d'accroître la participation de la population, en particulier celle des femmes et des jeunes qui représentent l'écrasante majorité, tant dans les milieux urbains que dans les milieux ruraux ».