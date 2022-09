Tchad : le Présidium du dialogue national révisé, 7 nouveaux membres annoncés

Les deux membres du Présidium initialement désignés carillonneurs seront portés en tant que rapporteurs adjoints (6ème et 7ème) pour plus d'efficacité dans l'exécution des tâches. L'article 19 du règlement intérieur relatif à la précision des tâches des carillonneurs est supprimé.



Les corporations transmettront les noms de leurs représentants afin d'annoncer la liste définitive du Présidium révisé dans l'après-midi.



Les résolutions et recommandations du dialogue national inclusif et souverain sont prises par consensus dans le plus grand esprit de conciliation. En cas de non consensus, il peut être procédé au vote. Les urnes sont apprêtées et tout dépendra de la décision et de la nature du sujet qui doit être soumis, prévoit le règlement intérieur modifié.