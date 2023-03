Tchad : le ProQEB restitue ses travaux axés sur l'amélioration des perspectives éducatives

Cette assise a vu la présence d'invités éminents, notamment le Secrétaire général du ministère de l'Education, Mahamat Seid Farah. Le programme, qui a pris fin en décembre 2022, a été financé par la Direction du Développement et de la Coopération (DDC) et l'Agence Française du Développement (AFD) pour les provinces du Batha, Mandoul, Moyen Chari et du Ouadi-Fira.



Dans son discours d'ouverture, le Secrétaire général du ministère de l'Education, Mahamat Seid Farah, représentant le ministre de tutelle, a souligné que la troisième phase du ProQEB, qui s'est déroulée de 2018 à 2022, a permis de réaliser plusieurs interventions significatives qui ont amélioré la qualité des enseignements et des apprentissages dans les zones ciblées par le programme.



Pendant cette phase, le ministère de l'Education nationale et de la Promotion civique a suivi attentivement les actions du programme à travers les différents rapports du comité de pilotage. Il s'agit notamment du renforcement des capacités de la chaîne éducative, de la construction d'écoles et d'infrastructures administratives, de la création de centres d'alphabétisation pour les adultes et les jeunes, de la dotation en moyens de transport pour les services déconcentrés de l'éducation, et bien d'autres encore.



Selon Mahamat Seid Farah, cette restitution permettra de prendre des engagements qui se traduiront en décisions, stratégies ou politiques nationales visant à constituer une boussole pour la refondation de notre système éducatif. Il invite les acteurs du niveau national et déconcentré de l'éducation à analyser toutes les recommandations issues des différentes études et à proposer des actions qui faciliteront leur mise en œuvre.



Le directeur de l'ONG Enfants du Monde, Boubacar Bocoum, a indiqué que le ProQEB avait construit ses interventions autour de trois effets majeurs liés aux écoles et aux alternatives éducatives, au renforcement des acteurs chargés de l'éducation, ainsi qu'au pilotage du système et au cadre institutionnel. C'est dans ce sens que plusieurs études de recherche ont été menées, notamment l'étude socio-linguistique à visée éducative, l'évaluation de l'impact des apprentissages chez les élèves et la capitalisation de trois processus innovants du programme.



Ces études ont été réalisées avec la participation du ministère de l'Education et de la Promotion civique et l'accompagnement d'illustres consultants internationaux. Boubacar Bocoum a également affirmé que les résultats atteints et les recommandations qui ont été présentés permettront de prendre des initiatives afin d'améliorer le fonctionnement du système éducatif tchadien.



"Au niveau du ProQEB, nos interventions s'inscrivent conformément aux dispositifs nationaux en vue de favoriser la pérennisation des innovations souhaités", explique-t-il.