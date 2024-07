Tchad : le Projet PAEPA organise un atelier de validation de listes des bénéficiaires au Salamat

Le Projet d’adduction d'eau potable et assainissement en milieu rural et urbain (PAEPA) a organisé ce 10 juillet 2024, un atelier de validation de listes des villages bénéficiaires d'ouvrages hydrauliques de la 2ème phase. La cérémonie d'ouverture a été présidée par le gouverneur Abdoulaye Ibrahim Siam, en présence des autorités civiles et militaires.



Le Projet d’adduction d'eau potable et d'assainissement en milieu rural et urbain, est le fruit de la coopération entre le Tchad et la Banque africaine de développement (BAD).



Dans la province du Salamat, le taux d'accès à l’eau potable et celui de l’assainissement sont relativement inférieurs à 50%. C’est dans le but de rehausser significativement ces taux d’accès que le ministère de l’Eau et de l’Énergie prévoit de réaliser à travers le projet, des ouvrages hydrauliques dans ladite province.



Le délégué provincial de l'Eau et de l'Energie du Salamat, Adam Saboune Rahama a, lors de son mot introductif, souhaité la bienvenue aux participants qui prennent part à l'atelier. Le gouverneur du Salamat, Abdoulaye Ibrahim Siam, ouvrant l'atelier, exige des participants, une analyse objective des données du rapport d’identification et d’informations relatives aux sites retenus, avant de procéder à la validation.



La réalisation de ces ouvrages hydrauliquesva en droite ligne de l'un des Objectifs de Développement Durable qui est celui de « garantir l’accès de tous à l’eau et à l’assainissement et assurer une gestion durable des ressources en eau », à l’horizon 2030.