Tchad : le Protocole d’État explique comment s’adresser au général d’armée

Dans un communiqué, la direction générale du Protocole d’Etat de la Présidence de la République porte à la connaissance des Institutions de l’Etat et à l’opinion publique que le Général de corps d’armée Mahamat Idriss Deby Itno, a été élevé au rang et grade de Général d’armée.



A cet effet, les formules consacrées dans les usages et pratiques protocolaires, sont les suivantes : à l’écrit, au Général, président du Conseil Militaire de Transition, président de la République, chef de l’Etat ; ou au Général Mahamat Idriss Deby Itno, président du Conseil Militaire de Transition, président de la République, chef de l’Etat. Pour ce qui est de l’écrit, la formule suivante concerne les militaires : au Général Mahamat Idriss Deby Itno, président du Conseil Militaire de Transition, chef de l’Etat, chef suprême des Armées.



Et à l’oral, toujours pour les militaires, il s’agit de : mon Général. Et de manière générale, la formule consacrée à l’oral est Excellence. Pour les actes administratifs (décrets, arrêtés) et correspondances soumis à la signature du chef de l’Etat, la formule est : Général Mahamat Idriss Deby Itno, président du Conseil Militaire de Transition, président de la République, chef de l’Etat.



Enfin, la direction générale du protocole d’Etat de la Présidence de la République demande à l’opinion publique de se conformer aux formules et appellations susmentionnées.