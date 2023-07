Tchad : le RAJET mobilise les jeunes de Djermaya pour la marche du 14 juillet contre la transition

Les jeunes de Djermaya ont exprimé leur soutien massif envers leur parti, le RAJET, face à leur marginalisation. Ils se sont engagés à accompagner le parti dans toutes les circonstances. De nombreux jeunes ont exprimé leur détermination et ont fait entendre leur voix pour exprimer leur mécontentement quant à l'inaccessibilité de leurs droits de citoyens. En tant que zone industrielle, ils déplorent le manque d'opportunités d'emploi local, l'absence d'électrification et le manque d'investissements pour le développement.



Ces jeunes expriment leur colère envers la transition et sont déterminés à soutenir leur parti jusqu'à ce que ses objectifs soient atteints. La marche du 14 juillet contre la transition constitue une occasion pour eux de faire entendre leur voix et de lutter pour leurs droits.