Tchad : le RAJET plaide pour l’intégration des femmes diplômées sans emploi

Il est indéniable que les femmes jouent un rôle essentiel dans la recherche de la bonne gouvernance. Pourtant, elles se trouvent souvent exclues des opportunités professionnelles dans le secteur public. C'est pourquoi ces femmes demandent aux autorités responsables de revoir leur politique pour assurer une plus grande implication des femmes dans les processus décisionnels.



Face à cette situation, il est envisagé que ces femmes entreprennent prochainement des actions pour revendiquer leurs droits et faire entendre leur voix sur cette question cruciale. Il est donc impératif que les autorités tchadiennes prennent en considération ces préoccupations légitimes afin d'assurer une plus grande équité et inclusion des femmes diplômées sans emploi dans la vie professionnelle du pays.