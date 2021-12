Tchad : le RDP a « l’ambition de gouverner le pays » (Mahamat Allahou Tahir)

La 7ème convention ordinaire du Rassemblement pour la Démocratie et le Progrès (RDP), a pris fin le 29 décembre 2021, au Palais du 15 janvier, en présence de nombreux militants. A cette occasion, Mahamat Allahou Tahir a été reconduit à la tête du parti.



Dans son allocution de circonstance, le président Mahamat Allahou Tahir a déclaré que sa formation politique a l'ambition ultime de gouverner un jour le Tchad. « Les textes que vous venez d'adopter permettent de tracer les grandes lignes du développement du parti pour les quatre prochaines années, et de fixer des orientations précises susceptibles de guider la marche du RDP dans un environnement évolutif », a-t-il déclaré.



« Ces textes devront être rigoureusement appliqués pour permettre une gestion plus rationnelle du parti et de ses ressources. Nos méthodes doivent dorénavant changer et se moderniser, et la discipline dans la liberté d'expression doit rester la règle », a exhorté Mahamat Allahou Tahir.



Selon lui, le parti du soleil levant devra répondre pleinement aux attentes légitimes de ses militants et militantes, à travers le renforcement de la cohésion, de la discipline et surtout, la défense résolue des intérêts politiques du RDP.