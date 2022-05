Tchad : le RDP s'indigne d'un "drame douloureux" après les affrontements au Nord

Pour le parti, les autorités de la transition doivent circonscrire urgemment cette situation sécuritaire dangereuse et faire diligemment et sans faiblesse ni laxisme toute la lumière afin d'appréhender les criminels responsables de cet acte odieux qui ne doit pas rester impuni.



Un tel drame douloureux appelle le peuple tchadien en quête de vivre ensemble à l'unité et à la solidarité pour défendre les valeurs humaines et républicaines. Une telle atteinte à la vie humaine sur notre sol dans cette phase hautement périlleuse pour notre pays risque de compromettre l'espoir et la paix tant recherchée, affirme Mahamat Abba Zene Mayo, porte-parole du parti.



Le RDP met en garde contre toute instrumentalisation de la cohabitation entre les communautés dans cette région.