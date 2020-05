Tchad : le RDP salue "l'engagement et les sacrifices" de Daoud Kinefour

Le président du parti RDP, Mahamat Allahou Taher a salué vendredi "l'engagement, les sacrifices et la mémoire héroïque" de Daoud Kinefour, décédé la veille à N'Djamena.



Il a rendu hommage à "ce grand camarade de lutte qui a marqué de sa forte empreinte l'histoire du RDP et dont la contribution déterminant aux succès du RDP restera dans la mémoire collective."



Le RDP "adresse ses condoléances les plus attristées à toute sa famille, ses parents, ses proches, ses collègues et amis pour cette très grande perte. Que le Tout Puissant accorde une place de choix à cet illustre camarade qui a aussi assumé des très hautes fonctions nationales et rendu d'éminents services à la nation."



Daoud Kinefour est décédé jeudi après-midi dans la capitale tchadienne. Membre fondateur du RDP et ex-secrétaire exécutif, il est considéré comme l'une des figures emblématiques du parti.



Daoud Kinefour a occupé plusieurs postes de responsabilité dans l'administration territoriale (gouverneur, préfet). Il a également été membre du gouvernement au temps de Hissein Habré.