Tchad : le RECOJAC désigné point focal Afrique centrale pour le Forum mondial de l'eau

En prélude au 9ème Forum mondial de l'eau qui sera co-organisé par le gouvernement sénégalais et le

Conseil mondial de l'eau en 2022 à Dakar, le Réseau Eau et Climat des Organisations de Jeunes d'Afrique centrale (RECOJAC) a été désigné point focal Afrique centrale au sein de la cellule africaine du comité de pilotage des jeunes en charge de la mobilisation.



L'atelier régional qui fait suite à la préparation de la participation des jeunes d'Afrique centrale au forum mondial de l'eau, s'est tenu le 24 septembre à N'Djamena en présence des participants venus des pays de différents pays à savoir le Cameroun, le Congo, le Tchad, le Gabon et la Centrafrique.



L'objectif de ce projet est de sélectionner quelques projets des jeunes de la sous-région et de leur accorder un appui financier et technique afin que les résultats puissent être présentés au Forum mondial de l'eau.