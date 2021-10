Tchad : le REFELAT vise la parité homme-femme aux fonctions électives et nominatives

La présidente de REFELAT, Mariam Djimet Ibet, a estimé que le quota de 30% des femmes aux fonctions électives et nominatives doit évoluer vers la parité. "Tout tchadien a les mêmes droits alors pourquoi ne pas donner 50% à la femme tchadienne ? Aujourd'hui, on a 30% mais à l'avenir nous voulons avoir 50 % par notre engagement et le courage d'aimer le travail", a-t-elle dit.



"Si l'on voit une liste où il n'y a pas au moins 30% de femmes, on peut porter plainte", a prévenu Mariam Djimet Ibet.

Le représentant du maire du 6e arrondissement, Hassane Dillah Mbaitel, s'est dit attentif aux propositions et échanges, au même titre que la présidente de la commission genre de la commune du 6e arrondissement, Temengdi Sidonie.