Tchad : le RENECAT prône l'application du bilinguisme et l'amélioration du niveau d'éducation

Le Conseil général constitutif de la référence nationale des cadres du Tchad (RENECAT) a organisé un point de presse ce 17 août 2022, au Palais du 15 janvier, marquant ainsi le début de ses activités.



Cette nouvelle entité est une organisation de la société civile, dotée d'un statut et d'un règlement intérieur régissant son action, déclare le représentant de RENECAT, Pr Ahmed Mohammed Mohadjir.



Le RENECAT se dit fier de l'accord signé entre les politico-militaires et le gouvernement à Doha. Il considère que cet accord est une occasion historique pour l'avenir du Tchad.



Compte tenu de la nécessité urgente de créer un environnement homogène entre les deux langues officielles parlées dans les établissements de l'Etat, et de transcender le regard des pairs parmi les cadres, le RENECAT demande l'application du bilinguisme et l'amélioration du niveau d'éducation, en contribuant à la recherche scientifique.