Tchad : le RESILAC fait de l'insertion professionnelle et économique son cheval de bataille

La rencontre a permis à un panel, composé d'experts et chercheurs, qui avait contribué à la mise en œuvre du projet, d'échanger avec l'assistance en présentiel comme en visioconférence sur l'intérêt du projet.



Selon Hélène Ronceray, coordonnatrice du projet, le projet RESILAC vise à contribuer au redressement économique et au renforcement de la résilience, de la cohésion sociale des populations des territoires les plus impactés par la crise sécuritaire et le changement climatique.



Il est mise en œuvre autour d'une approche dite territoriale qui vise à toucher les différents acteurs d'un territoire (commune/canton, etc). Les forces vives jeunes/femmes, les entités/acteurs locaux et les associations locales autour d'un ensemble d'activités interconnectées et complémentaires.



Les acteurs sont également mobilisés et accompagnés sur un ensemble d'actions visant à contribuer à leur résilience et par extension à celle de leur territoire.



L'intervention du RESILAC repose sur quatre piliers essentiels : le renforcement de la cohésion sociale et du capital humain, le redressement économique inclusif pour les jeunes et les femmes, le soutien aux acteurs sociaux et la production et la gestion des connaissances pour soutenir la prise des décisions.



Le projet RESILAC, intervient au Niger, Nigéria, Cameroun et Tchad. Il a pour objectif de contribuer au redressement économique et au renforcement de la résilience et de la cohésion sociale des territoires de la région du lac Tchad les plus impactés par la crise sécuritaire et par le changement climatique.



Le RESILAC a commandité une étude en vue de mener une analyse approfondie de l'évolution du statut de la femme dans les territoires d'intervention du projet pour servir à orienter les actions de développement.



L'analyse vise à comprendre globalement la place du genre dans le développement socio-économique dans le bassin du Lac Tchad et spécifiquement à dresser un état des lieux de l'évolution des conditions socio-économiques et politiques des femmes. Elle vise également à rendre compte des perceptions collectives des populations vis-à-vis de l'intégration des femmes et analyser le lien entre l'autonomisation des femmes et le développement socio-économique

local.