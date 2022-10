Tchad : le RESILAC promeut la cohésion sociale et le redressement économique dans des territoires ciblés

Contribuer au redressement économique et au renforcement de la résilience et de la cohésion sociale des populations des territoires les plus impactés par la crise sécuritaire et de changement climatique, tel est l’objectif du RESILAC.



Ce projet lancé en 2018, est mise en œuvre par un consortium d’ONG qui exercent en connivence avec des organisations locales.



Selon la coordinatrice régionale du RESILAC, Hélène Ronceray, autour d’une approche dite territoriale, ce programme vise à toucher les différents acteurs d’un territoire, les forces vives et les leaders des organisations de la société civile dans le but de réaliser des activités interconnectées et complémentaires.



Pour elle, cette approche multidimensionnelle repose sur quatre piliers, à savoir le renforcement de la cohésion sociale et du capital humain, le redressement économique inclusif pour les jeunes et les femmes, le soutien aux acteurs territoriaux et enfin la production et la gestion des connaissances afin de soutenir la prise de décision.



Tirant son bilan, il ressort que le RESILAC contribue aujourd'hui à la résilience des populations de 13 territoires (cantons/communes). Le projet intervient dans plus de 250 villages autour du Bassin du Lac Tchad, avec une concentration d'activités sur 132 d'entre eux. Au total, plus 155.000 personnes sont touchées par cette approche territoriale, précise la coordinatrice.



À travers son approche stratégique, ce programme a permis entre autres l’amélioration du vivre-ensemble, la gestion des ressources naturelles, la gestion de production des connaissances et du parcours de réinsertion socio-économique.



Cette conférence thématique du projet RRESILAC en présentiel et en visio-conférence, a été animée par des experts et acteurs de la société civile.