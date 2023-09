Tchad : le RFMPST encourage l'engagement des citoyens dans les affaires publiques

Kossouahbé Lidia, coordinatrice du RFMPST, a appelé les citoyens tchadiens à s'impliquer davantage en suivant et en contrôlant les affaires publiques. Selon elle, la population ne doit pas seulement être bénéficiaire des actions publiques, mais doit également jouer un rôle actif dans leur réalisation. Le RFMPST encourage les Tchadiens à participer activement au développement de leur cadre de vie et demande aux responsables des institutions de permettre aux citoyens de s'exprimer sur les questions qui les concernent.



Kossouahbé Lidia a souligné que "dans toutes les sociétés, les citoyens occupent une place primordiale en tant que pilier essentiel des communautés, et ils doivent s'engager et être impliqués dans les actions menées par leurs dirigeants."



Le RFMPST a réalisé diverses actions pour promouvoir la participation citoyenne, notamment des sensibilisations par le biais d'affichages dans les communes de N'Djaména et sur des axes stratégiques, ainsi que des spots publicitaires et des microprogrammes pour encourager l'inscription sur les listes électorales et la participation aux élections.



Il est important de rappeler que le RFMPST est une organisation regroupant des femmes travaillant au sein de diverses institutions. Compte tenu de la fragilité du tissu social au Tchad, ces femmes ont uni leurs forces pour promouvoir la protection sociale. Depuis sa création en juillet 2022, le RFMPST vise à encourager un changement positif de comportement entre les autorités et les citoyens.