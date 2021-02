Tchad : le RJCEAT met en garde contre l'esprit de haine et de division

Le Réseau des jeunes citoyens pour une élection apaisée au Tchad (RJCEAT) a déploré vendredi, au cours d'un point de presse, un "mauvais comportement" et un "esprit de haine et de division qui sévit actuellement au Tchad".



Le coordonnateur du RJCEAT, Gna-Nguelé Fetouin, dit avoir constaté "avec regret et indignation que, depuis un certain temps, un groupe de jeunes de certains partis politiques interfère et s'ingère dans les affaires des institutions publiques". Il rappelle que le Tchad a connu plusieurs événements qui ont marqué négativement son développement.



Au regard des "maux qui gangrènent la cohésion nationale", le Réseau des jeunes citoyens appelle à une "urgente combinaison de force et d'action citoyenne nationale de tous les patriotes tchadiens (...) pour la facilitation et l'instauration d'un dialogue franc et sincère entre le gouvernement et ses partenaires sociaux pour une sortie de crise sociale afin que les activités reprennent définitivement dans l'administration publique".



Gna-Nguelé Fetouin appelle les leaders des jeunes," victimes mais aussi acteurs de leur situation, à faire une analyse autocritique profonde de condition de vie de la jeunesse tchadienne dans son ensemble en s'en passant des vaines querelles de leadership fratricide et d'intérêt égoïste". Le Réseau interpelle par ailleurs les acteurs politiques d'être républicains et prôner l'intérêt du pays.



Aux leaders des organisations de la société civile, Gna-Nguelé Fetouin exhorte à la vigilance pour "préserver la paix et la démocratie de toutes les manipulations et tentatives d'instrumentalisation".