Tchad : le RJHDT appelle à la mobilisation face à la crise humanitaire

Lors d'une conférence de presse tenue le mercredi 8 novembre 2023 à la Maison des Médias du Tchad (MMT), le Réseau des Journalistes pour l'Humanitaire et le Développement Durable au Tchad (RJHDT) exhorte les médias à se mobiliser en faveur de la crise humanitaire à l'Est du Tchad.



Le président du RJHDT, Djibrine Nour Alwali, explique qu'il s'agit d'un ensemble d'activités englobant l'information, la communication, le plaidoyer, le travail sur le terrain et le renforcement des capacités, dans le but de mettre en valeur le travail effectué par les humanitaires sur place, de manière dispersée et de créer une dynamique au sein de la profession.



Évoquant la situation humanitaire, Djibrine Nour Alwali souligne que l'afflux de réfugiés soudanais, et de Tchadiens revenant du Darfour, est sans précédent et se produit par plus de 32 points d'entrée frontaliers.



Grâce aux efforts du gouvernement tchadien, via la CNARR (Commission Nationale d'Accueil, de Réinsertion des Réfugiés et des Rapatriés), de l'UNHCR (Haut-Commissariat des Nations Unies pour les Réfugiés) et de l'OIM (Organisation Internationale pour les Migrations), on dénombre plus de 423 657 nouveaux réfugiés au 31 octobre 2023.



Le nombre total de réfugiés et de demandeurs d'asile au Tchad a ainsi augmenté de 75 % par rapport au début de l'année, atteignant un total de 1 055 122 réfugiés, précise le président du réseau.



Le réseau lance un appel en interpellant les acteurs humanitaires à accorder une plus grande attention à la question de l'information et à accompagner le Réseau dans la mise en œuvre de ses actions, toutes unies sous la bannière de la promotion du secteur de l'information, en vue d'une répartition plus équitable de l'aide internationale en faveur du Tchad.



Le réseau appelle également les différents organes de presse à être plus réceptifs aux actions prévues et à s'impliquer dans cette cause.