Tchad : le RNDT-Le Réveil condamne les actes d’agression perpétrés à Pala

Dans un communiqué de presse rendu public le 2 mai dernier, la Fédération provinciale du RNDT-Le Réveil du Mayo-Kebbi Ouest dit suivre « avec beaucoup d'inquiétudes et de désolation les événements malheureux qui se succèdent dans la province du Mayo-Kebbi Ouest ».



En effet, la recrudescence du phénomène d'enlèvement de personnes contre rançon, et des assassinats crapuleux des conducteurs de moto taxis dans la ville de Pala, deviennent préoccupants.



Face à cette situation, « le bureau de la Fédération provinciale du RNDT-Le Réveil du Mayo-Kebbi Ouest condamne avec fermeté ces actes barbares qui perturbent la quiétude au sein de la population, exige que les auteurs de ces actes et leurs complices soient interpelés et traduits en justice ».



Par ailleurs, il appelle les autorités compétentes à prendre leurs responsabilités afin de rétablir l'ordre et la quiétude dans le Mayo-Kebbi Ouest.



Enfin, le bureau de la Fédération provinciale du RNDT-Le Réveil exprime sa compassion à l'endroit des familles des victimes, et appelle la population à la vigilance.