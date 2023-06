Tchad : le RNDT le Réveil condamne les tueries et vols de bétail

Le chef de mission du Rassemblement National des Démocrates (RNDT) le Réveil pour la province du Moyen-Chari, Adoum Kaguer, a tenu une conférence de presse le 30 mai 2023, au siège provincial situé dans le quartier Bégou, dans le 4ème arrondissement municipal de la ville de Sarh.



Cette conférence de presse portait sur les activités d'installation des comités des six arrondissements municipaux, qui avaient débuté il y a plus d'une semaine.



Après dix jours de travail intense, pour mettre en place les comités d'arrondissement de leur parti, Adoum Kaguer a souligné que le RNDT le Réveil se porte bien dans la province du Moyen-Chari, et compte sur l'engagement de ses militants et militantes, car le parti est prometteur pour l'avenir.



Le chef de mission du RNDT le Réveil a appelé les membres des six comités d'arrondissement de la commune de Sarh à être actifs sur le terrain, afin de promouvoir la vision du parti dans toute la province du Moyen-Chari.



Lors de cette conférence de presse, Adoum Kaguer a également abordé la question des tueries répétitives dans le sud du pays. Il a condamné avec fermeté ces actes de violence et les vols de bétail. Il a également exhorté les autorités du pays à s'impliquer sérieusement pour appréhender ces individus sans scrupules qui perturbent la tranquillité des citoyens pacifiques et les empêchent de vivre en paix.