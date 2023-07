Tchad : le ROS CBLT promeut le développement durable en prélude du forum des gouverneurs du BLT

Le ROS CBLT est une organisation de la société civile sous-régionale qui travaille dans les domaines de la paix, de l'unité nationale, du développement durable, du changement climatique et de l'environnement, en collaboration avec des organisations internationales, des gouvernements et des autorités locales à travers tout le pays. Son objectif est de prévenir, sensibiliser et former les jeunes sur les menaces du terrorisme et de l'extrémisme violent, de promouvoir le développement socio-économique participatif, de lutter contre la pauvreté, de protéger l'environnement et de promouvoir le développement durable, de résoudre les conflits entre agriculteurs et éleveurs, de favoriser la coopération et la synergie d'action en matière de développement au niveau national, sous-régional, régional et international, explique le coordinateur Ali Youssouf.



La cérémonie a été présidée par le conseiller du président de transition aux droits de l'homme, Makaïla Nguebla. Le conseiller a salué les enjeux de la conférence et félicité les organisations de la société civile du Bassin du Lac Tchad pour leurs efforts ayant abouti à l'établissement d'une base de données sur les rescapés et les personnes désengagées de Boko Haram.