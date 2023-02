Tchad : le Registre national de cancer en marche grâce à la formation des agents de santé

La coordonnatrice du Programme national de lutte contre le cancer, Dr Fatima Abdraman Ali Haggar, a souligné dans son discours l'importance de lutter contre ce fléau qui touche particulièrement les pays pauvres et qui tue beaucoup de personnes en raison de la méconnaissance des règles de prévention et de dépistage précoce.



Le Programme national de lutte contre le cancer a été créé grâce au soutien des partenaires de développement engagés à accompagner les structures publiques et parapubliques pour combattre cette maladie, avec le financement de l'OMS. En seulement onze mois de fonctionnement, plus de mille cas de tous types de cancers ont été enregistrés dans le Registre national de cancer, selon les données non exhaustives fournies par certaines structures sanitaires à N'Djamena.



Le secrétaire général du ministère a souligné dans son discours que cette formation renforcera les capacités et compétences des participants sur le système de collecte, de traitement et d'exploitation de ce registre épidémiologique.



Cette formation a été rendue possible grâce au financement accordé par l'initiative Rayons de l'Espoir qui vise à soulager un peu les souffrances des populations à travers les données fournies par le registre, permettant aux acteurs de la santé de faire face aux menaces de ce fléau.



Les participants à la formation sont invités à faire preuve de dynamisme, de régularité et de performance pour faire fonctionner de manière efficace le Registre national de cancers. Il est impératif de s'engager à combattre cette maladie qui touche les populations les plus vulnérables et qui peut être prévenue grâce à une formation adéquate et à une meilleure connaissance des règles de prévention et de dépistage.