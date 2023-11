Tchad : le Représentant spécial des Nations-Unies reçu par le ministre des Affaires étrangères

Cette rencontre s'inscrit dans le suivi du processus de transition au Tchad et l'évaluation de la crise humanitaire, un suivi entamé en juillet dernier avec la Secrétaire générale adjointe de l'ONU, Amina Mohammed.



Au cours de l'audience, Monsieur Abarry a discuté avec le ministre du processus de transition en cours et de la situation humanitaire dans l'Est du Tchad, exacerbée par l'arrivée des réfugiés soudanais. Accompagné de Monsieur Issoufou Boube, Assistant spécial aux affaires politiques, et de Monsieur Souleymane Beye, conseiller en affaires politiques, le Représentant spécial a réitéré l'engagement des Nations Unies à soutenir la transition en cours et a exprimé ses préoccupations face à l'aggravation de la crise humanitaire due au conflit au Soudan.



Il a informé le ministre que le processus de transition se déroule de manière satisfaisante et que les préparatifs du référendum constitutionnel progressent bien. De plus, il a mentionné la mise en place par le Secrétaire général des Nations-Unies d'un poste d'urgence pour mobiliser le soutien de la communauté internationale en faveur du Tchad. "Le Tchad ne peut pas faire face seul aux défis posés par l'afflux de réfugiés, notamment ceux venant du Soudan", a-t-il précisé.



Monsieur Abarry est à N'Djamena du 14 au 17 novembre 2023 pour sa mission, durant laquelle il prévoit des entretiens avec le président de la transition et le premier ministre avant son départ.